Золотовалютні резерви України зросли до 18 млрд дол., і всі міжнародні фінансові організації виконали свої обіцянки перед нашою країною, заявив у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Цифра золотовалютних резервів уже 18 млрд дол. – сказав Яценюк. - Міжнародні фінансові організації видали все, що пообіцяли. Це МВФ, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк і ЄБРР».

Водночас, з приватними інвесторами, за словами Яценюка, «є проблема». «У цих складних умовах, коли на кордонах України стояла 40-тисячна російська армія, коли всередині країни тероризм, м'яко кажучи, складно залучати інвесторів. Складно переконати, що краще місце для інвестицій в поточній ситуації це Україна. Але нам якось це вдається», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок травня золотовалютні резерви Національного банку України зросли до 17,3 млрд дол. із 14,226 млрд дол. після отримання Україною першого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду обсягом 3,2 млрд дол.

26 травня Кабмін і Світовий банк підписали кредитні договори з фінансування трьох нових проектів в Україні загальною вартістю 1,48 млрд дол., схвалених радою банку 22 травня цього року. Україна отримала вже 750 млн дол. кредитних коштів Світового банку в рамках реалізації першого з трьох проектів - проекту «Перший кредит на політику розвитку».

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