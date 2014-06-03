Банк Курченка можуть ліквідувати через відсутність інвесторів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку України ліквідувати проблемний «Брокбізнесбанк» у зв'язку з тим, що інвестора, який зміг би оздоровити банк, так і не знайдено.

«Фонд направив пропозицію Національному банку про ліквідацію «Брокбізнесбанку», - повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

При цьому в фонді зазначили, що регулятор поки не ухвалив остаточного рішення з цього приводу. "Рішення від НБУ ми поки не отримали", - сказали в прес-службі фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Брокбізнесбанк» строком на три місяці – з 3 березня до 2 червня 2014 року. Фонд оцінив обсяг коштів для відшкодування вкладникам банку в 2,681 млрд грн.

Згідно зі звітністю банку, його збиток, накопичений на 1 лютого 2014 року, становив 40,501 млн грн. У період діяльності тимчасової адміністрації Фонд гарантування вкладів шукав інвесторів для відновлення платоспроможності «Брокбізнесбанку», проте зробити це не вдалося.