Донецьк і Луганськ недоплачують половину податкових платежів - Яценюк

Рівень покриття платежів із Луганської та Донецької областей із податків і зборів становить не більше 55%, при цьому державний бюджет повністю закриває свої зобов'язання перед цими регіонами по пенсіях, зарплатах, субсидіях і пільгах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми з Донецька і Луганська недоотримали 422 млн грн. Близько 220 млн грн податків недоплатив Донецьк і 202 млн грн недоплатив Луганськ. Але ми закрили все до копійки – пенсії, зарплати, пільги, субсидії. Рівень покриття того, що ми збираємо, і того, що платимо – один до двох. Ми збираємо 55%, а платимо 100%, – сказав Яценюк. – Чому ми це робили й робитимемо? Тому що Донецьк – це Україна, Луганськ – це Україна. Терористів ми звідти виб'ємо, і Україна буде єдиною, унітарною й незалежною країною».

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При цьому Яценюк підтвердив інформацію про те, що в трьох містах регіону пенсії не виплачуються. «Це Краматорськ, Слов'янськ і Антрацит. Озброєні терористи не просто вбивають мирних громадян, їхній цинізм дійшов до того, що вони почали грабувати банки, нападати на працівників «Укрпошти», «Ощадбанку». І люди, які несуть пенсію, не можуть вийти на вулицю, тому що їх грабують мирні громадяни з автоматами АК-47», – сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні Мінфін відзначав позитивну динаміку платежів до бюджету з Донецької й Луганської областей. Проте внаслідок безперервних погроз терористів і бойових дій в регіоні ускладнено бюджетні розрахунки й банківські операції. Раніше міністр соціальної політики України Людмила Денісова зазначала, що пенсійні виплати жителям Слов'янська й Краматорська (Донецька обл.), де триває антитерористична операція, не здійснюються з міркувань безпеки, а обсяг невиплачених пенсій станом на кінець травня зріс до 102,3 млн грн.