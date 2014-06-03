Рада може прийняти 3-річний план підвищення акцизів

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №4976 (подано народним депутатом від фракції «Удар» Анатолієм Ревенком), який пропонує запровадити план підвищення акцизів на пиво, алкогольну і тютюнову продукцію до 2017 року включно.

За розрахунками автора законопроекту, його прийняття збільшить доходи держбюджету вже в 2015 році на 2,9 млрд. грн.

У законопроекті запропоновано проіндексувати специфічну частину акцизів у 2015 р. на 8,5% (з урахуванням інфляції), у 2016 і 2017 рр. – ще на 10% (з випередженням інфляції).

Експерти в цілому позитивно оцінюють законопроект, прогнозуючи, що він зможе скоротити споживання алкогольних і тютюнових виробів, а також зробити акцизну систему більш прогнозованою.

"Звичайно, я підтримую цей законопроект. У попередні роки акцизи зростали доволі суттєво – і в результаті, ми бачимо падіння виробництва тютюнової продукції на 15%, алкогольних – на 25%. Скорочується й споживання цієї продукції. Звичайно, в жодній країні світу за допомоги акцизів не можна повністю побороти ці шкідливі звички. Але знизити паління і споживання алкоголю ще на 10-15% цілком можливо. До того ж, в рамках євроінтеграції Україна буде змушена підвищувати акцизи на тютюнові і алкогольні вироби, аби не було перетікання цих товарів до інших європейських країн", – впевнений президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

"Цей закон передбачає певний механізм прозорості і прогнозованості – і це позитив. У найближчі роки доходи від акцизів будуть зростати – у т.ч. за рахунок легалізації нафтопродуктів. Світова практика показує: можна боротися зі шкідливими звичками, підвищуючи акцизи на тютюн і алкоголь. Але треба також орієнтуватися на доходи населення. Коли ціни перевищують рівень доступності – з’являється контрабанда. Скажімо, Болгарія, коли вступала до Євросоюзу, різко підняла акцизи. В результаті контрабанда зросла настільки, що країна була змушена повернутися до попередніх акцизних ставок", – застерігає директор CASE-Україна Дмитро Боярчук.

Утім, представники виробників підакцизної продукції згадують і про деякі негативи законопроекту.

"Хотілося б, аби подібні законопроекти подавалися Кабінетом Міністрів – щоб можна було розуміти загальне бачення урядом акцизної політики. Звичайно, важко передбачити, якою буде інфляція в 2016-2017 рр., і встановити ставки наперед. До того ж у галузі є суттєві проблеми, передовсім, низька купівельна спроможність населення. І подальше зростання акцизів лише посилить тенденцію зниження споживання продукції", – прогнозує виконавчий директор асоціації «Укрпиво» Ігор Товкач.

У свою чергу, народний депутат Сергій Терьохін вважає, що новий законопроект може зробити акцизну систему більш прогнозованою.

"У цілому цей проект дуже схожий на мій законопроект, поданий ще на початку 2000-х років. І він може зробити акцизну систему більш прогнозованою. Звичайно, підвищення акцизів впливає на доходи – і легальні доходи держави від акцизу, і нелегальні доходи контрабандистів будуть зростати. Тому серйозну увагу варто приділити боротьбі із контрабандою і нелегальним виробництвом підакцизної продукції", – пропонує Терьохін.