Долар на закритті міжбанку знизився до 12,01 грн

У вівторок, 3 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9910/12,0185 грн/дол. проти 11,9600/12,1000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на час закриття торгів становили 16,3380/16,3795 грн/євро проти 16,2575/16,4520 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3590/1,3625.

Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів встановилися на рівні 0,3412/0,3438 грн/рубль проти 0,3418/0,3458 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,0525 (+0,1130).

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 2 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 12,0000/12,0500 грн/дол., щодо євро – на рівні 16,3335/16,4055 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3411/0,3431 грн/рубль.