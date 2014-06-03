Верховна Рада не підтримала ряд економічних законів

Верховна Рада України не підтримала ряд економічних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, так, депутати не підтримали проект закону про внесення змін до Земельного і Лісового кодексів України щодо утримання охоронних зон об'єктів передачі електричної енергії (№4436). За нього в першому читанні проголосували 203 народних депутатів із 332, зареєстрованих у сесійній залі.

У першому читанні також парламент не підтримав проект закону про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги" (щодо усунення можливостей корупції при наданні адміністративних послуг) (№2149). За нього проголосували 213 народних депутатів із 339, зареєстрованих у сесійній залі. Водночас, законопроект було направлено на підготовку на повторне перше читання.

Також у першому читанні депутати не підтримали проект закону про внесення змін до статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" щодо державного контролю за концентрацією суб'єктів господарювання (№2563). За нього проголосували 147 народних депутатів із 329, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, Верховна Рада не ухвалила в першому читанні законопроекти про внесення змін до Закону України "Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (щодо удосконалення окремих положень) (№3614) та про внесення змін до Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (щодо посилення підтримки підприємництва) (№3614-1). За них проголосували, відповідно, 148 народних депутатів із 315, зареєстрованих у сесійній зал, та 97 із 321.

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В першому читанні також не було підтримано проект закону про внесення змін до статті 107 Кодексу законів про працю України (щодо оплати роботи у святкові і неробочі дні) (№1220-д). За нього проголосували в першому читанні 225 народних депутатів із 329, зареєстрованих.

Крім того, в першому читанні не було підтримано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони заповідних територій) (№3400). За нього проголосували 134 народних депутата із 270, зареєстрованих у сесійній залі.