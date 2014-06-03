Росія хоче створити спільне з Китаєм рейтингове агентство

Москва обговорить з Китаєм співробітництво у сфері грошово-кредитної політики і створить з ним спільне рейтингове агентство, після того як Захід ввів санкції проти Росії, а Standard & Рoor's знизило її рейтинг.

"Ми розглянемо теми співпраці в галузі грошово-кредитної політики", - сказав міністр фінансів Антон Силуанов, передає Reuters із посиланням на прес-службу російського Мінфіну.

Силуанов додав, що це питання планується обговорити в рамках зустрічі з керівництвом Національного банку Китаю.

"Ми домовилися про подальшу співпрацю - буде створено російсько-китайське рейтингове агентство, яке по суті буде використовувати ті ж самі інструменти, оцінки міждержавні, регіональні, що використовуються діючими рейтинговими агентствами, які застосовуються при інвестуванні", - сказав Силуанов.

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Наприкінці квітня Standard & Рoor's знизило довгострокові суверенні рейтинги Росії в іноземній валюті до "ВВВ-" з "ВВВ", відреагувавши на ризики для економічного зростання Росії на тлі загрози санкцій, які прискорили відтік капіталу і підвищили ризики залучення зовнішнього фінансування.

У відповідь Росія заявила про створення власного рейтингового агентства.

"Нам би хотілося, щоб ця оцінка була поза політики, щоб вона була виключно економічною, і в рамках цих цілей ми плануємо створити агентство", - сказав Силуанов.