ВВП України у 2014 році впаде на 4,6%, у 2015 зросте на 2,2% - прогноз

Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозують падіння ВВП країни за підсумками 2014 року на 4,6% і зростання економіки в 2015 році на 2,2%.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, на сайті якого опубліковано експертний консенсус-прогноз.

Згідно з прогнозом, середнє значення зростання споживчих цін (грудень до грудня) в 2014 році прогнозується на рівні 7,7%, а середнє значення цін у промвиробництві — на рівні 9,1%, у 2015 році зростання споживчих цін прогнозується на рівні 8,6%, цін у промвиробництві — на рівні 11%.

На думку експертів, у 2014 році приватне споживання скоротиться на 4,4%, у 2015 — зросте на 1,7%, споживання держави в 2014 році скоротиться на 5,6%, у 2015 — ще на 0,1%.

Середня заробітна плата цього року прогнозується на рівні 3379 грн, наступного року очікується зростання на 10,4% - до 3731 грн.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у 2014 році очікується на рівні 3,83 млрд дол. США, в 2015 - на рівні 5,51 млрд дол. При цьому частина ПІІ у ВВП України за вказаний період має становити 2,7% і 3,6% ВВП відповідно.

Також експерти прогнозують негативне сальдо поточних операцій на рівні 8,36 млрд дол. цього року і 8,72 млрд дол. - наступного.

Передбачається, що основним важелем економічного зростання буде розширення приватного споживання: усереднене значення реального приросту приватного споживання становитиме 5%.

У 2016-2017 роках експерти прогнозують зростання економіки України на 3,9%, при цьому усереднені показники індексу споживчих цін та індексу цін виробників становлять 105,7% і 107,7% відповідно.

Прогнози середньорічного обмінного курсу гривні до долара США за період 2016-2017 рр. у різних експертів коливаються в межах від 10,50 до 12,70 грн за дол. США (усереднене значення - 11,35 грн/дол. США).

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Як повідомляв УНІАН, у консенсус-прогнозі, опублікованому в серпні 2013 року, експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозували зростання ВВП країни за підсумками 2014 року на 2,3%, а також підвищення темпів зростання економіки в 2015-2016 роках.

Згідно з прогнозом, середнє значення зростання споживчих цін (грудень до грудня) прогнозувалося на рівні 5,5%, а середнє значення цін у промвиробництві - на рівні 7,7%.

Довідка УНІАН. Консенсус-прогноз - видання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке готується департаментом макроекономічного прогнозування за сприяння програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) у рамках проекту «Прискорення прогресу в досягненні Цілей розвитку тисячоліття в Україні».

Консенсус-прогноз на 2014-2015 роки розраховано на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДУ "Інститут економіки і прогнозування" НАН України, Науково-дослідного економічного інституту, Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, Інституту еволюційної економіки, Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міжнародного центру перспективних досліджень, Компанії CASE Україна, Райффайзен Банку «Аваль», The Bleyzer Foundation, Dragon Capital, FOREX CLUB в Україні, AYA Capital і Державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза".