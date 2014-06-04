S&P знизило прогноз по рейтингах 19 банків Росії
08:55, 04 червня 2014Фінанси
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Прогноз знижено до негативного.
Standart & Poors знизило прогноз по рейтингах 19 банків РФ / abonent.pro
Standart & Poors знизило прогноз за рейтингом 19 російських банків, передає
«Газета.Ru» з посиланням на повідомлення на сайті рейтингового агентства.
Читайте такожРосія хоче створити спільне з Китаєм рейтингове агентствоДля 18 банків прогноз знизився до негативного зі стабільного. Для банку «Союз» прогноз був знижений з позитивного до стабільного.
Читайте такожThe Wall Street Journal: Обама закликав європейських союзників зберігати жорстку позицію відносно РФВ список банків, відносно яких знижено прогноз, увійшли також банк Санкт-Петербурга, Нота-банк, КБ «Освіта» і банк «Інтеркоммерц».
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