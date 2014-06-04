Сьогодні на саміті "Великої сімки" говоритимуть про нові санкції проти Росії

Під час запланованого на 4-5 червня в Брюсселі саміту "Великої сімки" глави держав мають намір посилити санкції проти Росії через її дій в Україні.

Про це повідомили дипломатичні джерела в Європейському Союзі, який виступає господарем саміту, передає Радіо Свобода.

Спочатку зустріч глав держав планувалося провести в Сочі у форматі "Вісімки", але через анексію Росією Криму, саміт був перенесений в Брюссель і проводиться без участі Росії.

Дипломатичні джерела в Брюсселі заявили 3 червня, що значна частина зустрічі буде присвячена ситуації в Україні і відносинанам з Росією.

У той час як лідери "Сімки" мають намір підтвердити свою прихильність подальших санкцій проти Росії, "якщо того вимагає ситуація", пріоритет в даний час віддається "дипломатичним і політичним зусиллям" щодо врегулювання кризи, сказав європейський дипломат.

Він відмовився повідомити, які дії Росії зможуть призвести до подальших санкцій, заявивши, що це питання будуть вирішувати глави держав.

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Як пишуть «Ведомости», провідні світові держави проведуть зустріч, «залишивши президента Росії Володимира Путіна без переговорів у відповідь на захоплення Криму і участь Росії в дестабілізації на сході України».

На саміті, який спочатку планувався в Сочі, будуть обговорювати зовнішню політику, економіку, торгівлю та енергетичну безпеку. Останнє питання є особливо чутливим для Європи після декількох місяців напруженості з Москвою.

Незважаючи на те, що Росія вперше з моменту вступу в G8 - 1997 р. - не буде брати участь у саміті, Путін має намір провести переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і прем'єром Великобританії Девідом Кемероном під час святкування 70-річчя з дня висадки союзних військ у Нормандії.

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Рішення відмовити Росії у проведенні саміту було прийнято членами G7 - США, Німеччиною, Францією, Великобританією, Канадою, Японією та Італією - в березні, після анексії Криму Росією.

«Всім відомий контекст цієї наради. Це драматичні події - порушення суверенітету і територіальної цілісності України Росією. І це є причиною, через яку глави держав і урядів групи G7 вирішили на полях саміту з ядерної безпеки (24 березня в Гаазі) зібратися в Брюсселі у форматі «сімки», - заявило журналістам напередодні саміту європейське дипломатичне джерело на умовах анонімності. У бельгійській столиці саміт проходить вперше.

На думку чиновників, які брали участь в організації саміту, Москва повинна пройти довгий шлях, аби довести, що Росія здатна поводитися як «нормальна демократична країна», пише Reuters.

«Трохи рано на цьому етапі, але я не виключаю, що глави держав обговорюють, як вони бачать майбутнє G7 або G8, - заявив агентству європейський чиновник. - Саме Росія дистанціювалася від G8 своїми діями в Україні. Саме Росії слід поводити себе відповідно до норм міжнародного права і цінностей G8. Це було б передумовою для G8 знову стати G8».

Інший чиновник додав: «Ми не можемо виключити, що в разі загострення ситуації ЄС або G7 доведеться розглянути подальші заходи щодо Росії».

За словами чиновників, на саміті буде обговорюватися зовнішня політика, зокрема питання Росії, допомоги ЄС Україні, а також Сирія, Афганістан, Малі, Центрально-Африканська Республіка і Північна Корея.

Першим великим блоком порядку денного стане міжнародний, в якому переважатимуть Україна і відносини G7 з Росією в світлі української кризи.

Економічний блок почнеться в четвер вранці. Як очікується, будуть переважати теми торгівлі, в тому числі переговори «ЄС - США», «ЄС - Канада» і «ЄС - Японія» щодо вільної торгівлі, співпрацю у сфері ухилення від сплати податків і зусилля з підтримання відновлення світової економіки. Після цього лідери G7 мають намір обговорити питання енергетики, в тому числі зусилля з диверсифікації постачання і скорочення викидів вуглецю за допомогою підвищення енергоефективності.