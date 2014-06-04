Міжбанк відкрився доларом по 12,07 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,9000/12,0700 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні встановилися на рівні - 16,1925/16,4260 грн/євро.

Ціни на російську валюту впали - 0,3382/0,3431 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися - 1,3604/06 (вівторок - 1,3604/06).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 червня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9910/12,0185 грн/дол. проти 11,9600/12,1000 грн/дол. на 12:00.

Котирування гривні щодо євро до закриття торгів склали 16,3380/16,3795 грн/євро проти 16,2575/16,4520 грн/євро, на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,3412/0,3438 грн/рубль проти 0,3418/0,3458 грн/рубль, на 12:00.