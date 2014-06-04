Ділова активність в російській сфері послуг демонструє рекордне зниження

Зниження ділової активності в російській сфері послуг у травні 2014 року продовжилося, при цьому темпи скорочення виявилися найшвидшими з травня 2009 року, свідчать дані дослідження HSBC, передають «Ведомости».

Індекс PMI сфери послуг в Росії банку HSBC в травні знизився до 46,1 пункту з 46,8 пункту в квітні.

Більш того, сукупний індекс PMI промислових секторів і сфери послуг Росії в травні впав до 47,1 пункту, що є мінімумом за останні п'ять років.

Як показало дослідження, обсяги виробництва і в промислових секторах, і в російській сфері послуг у травні знижувалися третій місяць поспіль, при цьому найшвидшими за останні п'ять років темпами.

Читайте такожВідтік капіталу з Росії через санкції може скласти $200 мільярдів - експерт

На тлі загального зниження ділової активності обсяг нових замовлень у сфері послуг Росії в травні продовжив знижуватися. Більш того, темпи скорочення були такими ж високими, як і в квітні, коли швидкість падіння була максимальною за останні 57 місяців. Між тим обсяги нових замовлень в обробних галузях Росії в травні трохи зросли вперше за останні шість місяців. У результаті загальний обсяг нових замовлень у травні все ж знизився, однак темпи падіння сповільнилися в порівнянні з квітнем.

Триваюче зниження обсягів нових замовлень знову спричинило падіння рівня невиконаних замовлень, але темпи скорочення також зменшилися і в сфері послуг, і в обробних галузях Росії.

Читайте такожФонди Morgan Stanley скоротили інвестиції в Росію на 30%

Погіршення ділової кон'юнктури в травні негативно позначилося на ринку праці: скорочення робочих місць триває одинадцятий місяць поспіль, при цьому темпи зниження за останній місяць були найшвидшими з вересня 2009 року. Інфляційний тиск у травні, як і раніше, був високим, хоча і дещо послабився порівняно з піком у кінці I кварталу поточного року.

Виробнича інфляція в травні зростала найнижчими за останні чотири місяці темпами, при цьому основною причиною росту витрат, як показало опитування, стали зростання комунальних платежів, збільшення зарплат, підвищення цін на продовольство і ослаблення курсу рубля.

Читайте такожУ Росії зафіксовано рекорд відтоку коштів

Між тим споживча інфляція прискорилася в травні, а темпи її зростання були найвищими за останні чотири місяці і найвищими з липня 2011 р.

За даними опитування, ділові очікування в сфері послуг Росії в травні дещо покращилися, однак вони як і раніше були слабкими в історичному контексті.

Заснованими факторами зростання оптимізму у сфері послуг стали очікування відновлення попиту. У той же час політична невизначеність, зростання інфляції і слабка динаміка інвестицій викликають у представників сфери послуг побоювання.