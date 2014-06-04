Шлапак визнав, що зміна керівників місцевих податкових органів не вирішила проблем

Кабінет міністрів України змінив керівників місцевих податкових органів у 24 регіонах з 27, заявив під час виступу у Верховній Раді міністр фінансів Олександр Шлапак.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «що стосується кадрових призначень на місцях, з 27 регіонів у 24 ми змінили керівників. Можливо, далеко не в кожному регіоні на кращих».

«Якщо у вас є претензії до людей, які керують на місцях у податковій, - звертайтеся в уряд, ми це уважно розглянемо», - додав він.

Шлапак також відзначив, що уряду вдалося припинити роботу податкових майданчиків, які створювалися з метою мінімізації податкових зобов'язань, проте на їх місці з'явилися підпільні центри конвертацій. «Що стосується роботи податкової, то єдине, чим ми можемо зараз похвалитися, це тим, що зупинили роботу податкових майданчиків. На жаль, на їх місце прориваються так звані «податкові партизани». Це те, за що ми критикуємо Білоуса, і намагаємося разом виправити ситуацію», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митні служби Міністерству фінансів України.

Куратором податкової було призначено Ігоря Білоуса, митниці - Віталія Науменка, а куратором служби фінансових розслідувань - Володимира Хоменка.

Наприкінці травня уряд ухвалив рішення створити найближчим часом Державну фіскальну службу, об'єднавши податкову і митну служби. Також до її складу тимчасово увійде служба фінансових розслідувань, яку планують відокремити у самостійний орган.

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Міністр фінансів Шлапак раніше заявив, що Міністерство доходів і зборів, що перебуває у стадії ліквідації, не робить адекватних кроків з припинення надходження на територію України товарів контрабандним шляхом і ліквідації «сірих схем». Крім того, він назвав роботу міністерства напівпрозорою, відзначивши, що громадськість не впливає на ухвалення рішення і не бере участі у вирішенні конфліктних ситуацій.