Уряд Азарова минулого року допустив дефіцит бюджету в 65 млрд гривень

Верховна Рада взяла до відома звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови про звіт про виконання держбюджету на 2013 рік (№4625-д) проголосував 171 народний депутат із 371, зареєстрованого у сесійній залі.

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Так, відповідною постановою передбачається взяти до відома звіт Кабінету міністрів про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», згідно з яким державний бюджет виконано за доходами у сумі 339 млрд 226,9 млн грн, видатками – 403 млрд 456,1 млн грн, обсягом повернення кредитів – 5 млрд 522,6 млн грн та обсягом надання кредитів – 6 млрд грн, із дефіцитом у сумі 64 млрд 706,7 млн грн.

Згідно з постановою, Кабмін має, зокрема, проаналізувати висновки Рахункової палати щодо виконання державного бюджету за 2013 рік, вжити заходів щодо недопущення порушень бюджетного законодавства у поточному і наступних бюджетних періодах та реалізації відповідних пропозицій Рахункової палати.

Крім того, Кабмін повинен забезпечити дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо формування проекту державного бюджету на наступні бюджетні періоди на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України; вжити заходів щодо скорочення податкового боргу та недопущення нарощування нової податкової заборгованості, посиливши контроль за поверненням розстрочених і відстрочених сум податкового боргу та обмеживши щорічні списання податкової заборгованості.

Серед іншого, уряд має вжити заходів щодо погашення заборгованості за позиками, наданими Пенсійному фонду України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, та недопущення її нарощування, забезпечуючи системність розв’язання питання збалансування бюджету Пенсійного фонду України; упорядкувати виконання платіжних доручень відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, забезпечуючи своєчасне проведення платежів, включаючи платежі за коштами місцевих бюджетів та спеціального фонду державного бюджету; посилити контроль за проведенням головними розпорядниками коштів державного бюджету видатків на централізовані заходи за адміністративно-територіальними одиницями, забезпечуючи відповідність платежів щодо таких видатків плановим показникам.

Уряд також повинен забезпечити здійснення перерозподілу витрат державного бюджету виключно за наявності об’єктивних підстав і фінансово-економічної доцільності та вжити заходів щодо посилення відповідальності головних розпорядників коштів державного бюджету за якість планування бюджетних програм; продовжити роботу з подальшого впровадження оцінки ефективності бюджетних програм, зосередивши увагу на необхідності застосування у бюджетному процесі результативних показників бюджетних програм (насамперед, показників якості та ефективності).

Кабмін також має вжити заходів щодо комплексного врегулювання питання з недопущення зростання заборгованості за середньостроковими позиками, які надаються місцевим бюджетам на виконання пункту 3 частини першої статті 73 Бюджетного кодексу України.