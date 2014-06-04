Литва зможе приєднатися до зони євро у 2015 році

Литва може приєднатися до зони євро у 2015 році.

Як передає власний кореспондент агентства УНІАН в Брюсселі, відповідна доповідь Єврокомісії, в якій зроблена оцінка готовності восьми країн приєднатися до зони євро, була схвалена сьогодні на засіданні ЄК.

Зокрема, у доповіді зроблений аналіз готовності до євро Болгарії, Чехії, Хорватії, Литви, Угорщини, Польщі, Румунії та Швеції. Згідно з оцінкою ЄК, з цієї групи саме Литва досягла високого ступеня стійкого економічного зближення з єврозоною.

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У цьому зв’язку віце-президент ЄК Оллі Рен заявив, що „економічний і валютний союз залишається привабливим співтовариством, а готовність Литви перейти на євро відображає давню підтримку податково-бюджетної політики та економічних реформ. Імпульс реформ, який був викликаний вступом Литви до ЄС десять років тому, призвів до вражаючого зростання добробуту литовців”.

За словами віце-президента, остаточне рішення щодо входження Вільнюса до єврозони може бути ухвалено Радою ЄС у другій половині липня.

У 2014 році до євро зони приєдналася Латвія.