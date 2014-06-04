Міжбанк закрився доларом по 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом СШАвідкрилися котируваннями 11,9000/12,0700, до 12:00 звузився спред 11,9000/12,0300. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 11,9300/12,0000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3382/0,3431, до 12:00 ціни знизилися 0,3381/0,3418. До закриття торгів ціни знизилися 0,3390/0,3397. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,1780 (+0.1520).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3600/1,3630. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 16,1925/16,4260, до 12:00 ціни пішли вниз 16,1880/16,3690. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 16,2515/16,3510.