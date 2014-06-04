Голова НБУ підтримує розширення повноважень Фонду гарантування вкладів

Надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можливості разом з Національним банком України наперед виявляти проблеми, що виникають у банків, дасть змогу знизити державні витрати при виведенні проблемних банків з ринку.

Про це заявив глава НБУ Степан Кубів у ході засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, повідомляється на сайті регулятора.

Одним з головних питань засідання стало обговорення законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо попередження (мінімізації) негативного впливу на стабільність банківської системи", в розробці якого брали участь Світовий банк, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і Нацбанк. Одним з ключових завдань цього законопроекту є розширення повноважень Фонду.

Також повідомляється, що в ході засідання комітету розглядалося питання про можливі шляхи законодавчого врегулювання проблем позичальників банків, які мають кредити в іноземній валюті.

Кубів також повідомив, що Нацбанк бере участь в обговоренні шляхів можливого законодавчого врегулювання ситуації разом з громадськими організаціями, банківськими асоціаціями і міжнародними фінансовими організаціями.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб з 30 травня ввів тимчасову адміністрацію в «Автокразбанк» строком на 3 місяці - до 29 серпня 2014 року, 29 травня фонд ввів тимчасову адміністрацію в «Західінкомбанк», 26 травня - в «Південкомбанк», 22 травня - в «Промекономбанк», 24 квітня - в «Інтербанк», 14 березня - в банки «Форум» і «Меркурій», 3 березня - в «Брокбізнесбанк» і «Реал Банк», 17 січня - в банк «Даніель».

3 червня 2014 Верховна Рада України прийняла Закон України " Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті". Мораторій діятиме доти, доки не набере чинності закон, який регулює питання переведення в гривню непогашеної основної суми заборгованості. Відповідний законопроект повинен бути розроблений протягом двох тижнів з дня набуття чинності мораторію.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.