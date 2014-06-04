Кабмін призначив голову Державної фіскальної служби

Кабінет міністрів України призначив головою Державної фіскальної служби, яка об'єднає податкову, митницю і службу фінансових розслідувань, першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу після засідання уряду повідомив журналістам міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

«Рішення ухвалене. Призначено керівником фіскальної служби Ігоря Білоуса, першим заступником призначено Володимира Хоменка (заступник міністра доходів і зборів, який курирує службу фінансових розслідувань – УНІАН) і заступником – Анатолія Макаренка (у минулому керівник Державної митної служби – УНІАН)», – сказав Семерак.