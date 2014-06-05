Найбільш розвинені країни попереджають Росію про посилення санкцій
Захід хотів би побачити прогрес у замиренні сходу Україну, де урядові війська борються протии сепаратистів.
Група семи готова посилити санкції щодо Росії, якщо заворушення на сході України не будуть взяті під контроль. Про це лідери «Великої сімки» заявили у спільній письмовій заяві після робочої вечері в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".
У заяві міститься заклик до Росії визнати результати виборів в Україні, завершити відведення військ від кордону з Україною, зупинити постачання зброї і використати вплив на озброєних сепаратистів для припинення насильства.
Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що Захід хотів би побачити прогрес у замиренні сходу Україну, де урядові війська борються протии сепаратистів.
«У наших переговорах з майбутнім президентом України і в наших зустрічах із президентом Путіним у кулуарах урочистостей у Нормандії ми надішлемо спільне повідомлення так само, як Група семи зробила це раніше. У нас завжди була узгоджена позиція щодо України, вона полягає в тому, що для Росії важливо зараз зробити власний внесок до стабілізації і деескалації ситуації», – наголосила Меркель.
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Саміт, який відбувся у Брюсселі, спершу планувався у форматі «Великої вісімки» в російському Сочі. Після анексії Криму Росію виключили з цього клубу і перенесли місце зустрічі.
Як повідомляв УНІАН, під час саміту "Великої сімки" глави держав мають намір посилити санкції проти Росії через її дій в Україні.
Дипломатичні джерела в Брюсселі заявили 3 червня, що значна частина зустрічі буде присвячена ситуації в Україні і відносинанам з Росією.
У той час як лідери "Сімки" мають намір підтвердити свою прихильність подальших санкцій проти Росії, "якщо того вимагає ситуація", пріоритет в даний час віддається "дипломатичним і політичним зусиллям" щодо врегулювання кризи, сказав європейський дипломат.
Він відмовився повідомити, які дії Росії зможуть призвести до подальших санкцій, заявивши, що це питання будуть вирішувати глави держав.