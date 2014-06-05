Платоспроможність росіян продовжує знижуватися - борги за кредитами зростають

У Росії в травні відзначено зростання рівня простроченої заборгованості громадян абсолютно за всіма видами кредитів - в цілому по ринку цей показник підвищився за місяць з 14,07% до 14,43%, пишуть "Известия".

Найбільш значне зростання рівня простроченої заборгованості у травні відзначено за автокредитами і позиками, що видаються у торгових точках.

При цьому за останній рік саме за цими видами кредитів прострочення збільшувалося найбільше: річне зростання показника за споживчими кредитами склало майже 3 процентних пункти, за кредитними картками - понад 2 процентних пункти.

Читайте такожГрупа семи попереджає Росію про посилення санкційНа думку експертів, основна причина такої ситуації - зниження реального рівня доходів позичальників внаслідок стагнації економіки. Інший чинник - зростання цін через ослаблення рубля, що також позначається на платоспроможності населення. Це стосується не тільки імпортних товарів. На тлі подорожчання імпорту ціни піднімають і російські виробники. До того ж, темп зростання річної інфляції за червень в Росії може досягти позначки 8%, що фактично скорочує обсяг коштів у населення для погашення кредитів.

Читайте такожПутін у вигляді санкцій Заходу перебудовує фінансовий ринок РосіїПозначилося на ситуації, на думку експертів, і загальне зростання кредитування позичальників. Збільшення боргового навантаження росіян поряд зі зниженням їх доходів провокує погіршення кредитної дисципліни. До того ж, в умовах «м'якого тиску», проголошеного Центральним банком РФ, істотно посилилися вимоги до позичальників.