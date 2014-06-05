У банку Курченка продовжили роботу тимчасової адміністрації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив роботу тимчасової адміністрації в проблемному «Брокбізнесбанку» до дня одержання Фондом рішення від Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію фінансової установи, повідомляється на сайті Фонду.

У повідомленні наголошується, що згідно із законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів призначає уповноважену особу та розпочинає процедуру ліквідації банку в день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, за виключенням випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку ліквідувати проблемний «Брокбізнесбанк» у зв'язку з тим, що інвестор, який зміг би оздоровити банк, так і не знайдено.

Фонд гарантування вкладів фізичних осібввів тимчасову адміністрацію в «Брокбізнесбанк» терміном на три місяці - з 3 березня по 2 червня 2014 року. Фонд оцінив обсяг коштів для відшкодування вкладникам банку 2,681 млрд грн. Відповідно до звітності банку, його збиток, накопичений на 1 лютого 2014 року, склав 40,501 млн грн. У період діяльності тимчасової адміністрації Фонд гарантування вкладів шукав інвесторів для відновлення платоспроможності «Брокбізнесбанку», проте зробити це не вдалося.