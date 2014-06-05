Міжбанк відкрився доларом по 12,05 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,8500/12,0500.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,3397/0,3455, котирування з євро-гривні встановилися на рівні - 16,2545/16,3930.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3601/03 (середа - 1,3604/06).

Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 11,9000/12,0700, до 12:00 звузився спред 11,9000/12,0300. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 11,9300/12,0000.