Країни «Великої сімки» обіцяють Україні $18 млрд

Лідери країн «Великої сімки» засудили дії Росії, які порушують суверенітет України, та підтвердили намір вдатися до більш суворих санкцій, якщо цього вимагатиме ситуація.

Про це йдеться у прийнятій за результатами першого дня саміту заяві G-7, яка є у розпорядженні УНІАН.

«Ми єдині у засудженні триваючого порушення з боку Російської Федерації суверенітету і територіальної цілісності України. Незаконне приєднання Росією Криму, а також дії щодо дестабілізації східної України є неприйнятними і повинні зупинитися. Ці дії порушують основні принципи міжнародного права і повинні бути проблемою для всіх країн», - йдеться у заяві.

У зв’язку з цим лідери країн «Великої сімки» підтвердили своє попереднє рішення ввести санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які активно «підтримують або здійснюють порушення суверенітету і територіальної цілісності України, що загрожують миру, безпеці та стабільності України».

«Ми проводимо сувору політику невизнання Криму та Севастополя відповідно до Резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН. Ми готові активізувати адресні санкції та здійснити значні додаткові обмежувальні заходи в якості плати Росії в разі, якщо цього вимагає ситуація», - констатували автори заяви.

Назвавши неприпустимим втручання РФ у суверенні справи України, G-7 заявила про підтримку українського уряду і народу. «Ми закликаємо роззброїтися незаконні збройні формування. Ми закликаємо українську владу підтримувати зважений підхід у проведенні операції з відновлення законності і порядку», - наголосили лідери «Великої сімки».

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Крім того, вони заявили про повну підтримку істотного внеску Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у деескалацію кризи. «Ми високо оцінюємо готовність українських властей продовжити всеосяжним чином національний діалог. Ми вітаємо Меморандум про мир та єдність, прийнятий Верховною Радою 20 травня, і висловлюємо побажання, щоб він був реалізований в короткі терміни. Ми також закликаємо український парламент та уряд України продовжувати проводити конституційну реформу, щоб забезпечити основу для поглиблення та зміцнення демократії та задоволення права і сподівання всіх громадян у всіх регіонах України», - йдеться в заяві.

Лідери «Великої сімки» привітали успішне проведення президентських виборів 25 травня. «Висока явка виборців підкреслила рішучість громадян України визначити майбутнє своєї країни. Ми вітаємо Петра Порошенка як обраного президента України і віддаємо йому належне та заохочуємо його звернутися до всього народу України», - зазначається в заяві.

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Крім того, G-7 закликала Росію визнати результати виборів, завершити виведення своїх збройних сил від кордонів з Україною, зупинити потік зброї та бойовиків через кордон і здійснити свій вплив на озброєних сепаратистів, щоб вони склали зброю і відмовилися від насильства.

«Ми закликаємо РФ виконати зобов'язання, які вона взяла в Женеві в рамках спільної заяви, і співпрацювати з урядом України з реалізації планів забезпечення миру, єдності та реформ»» - додали автори заяви.

Також лідери G-7 заявили про намір продовжувати працю з Україною для підтримки її економічного розвитку, суверенітет і територіальної цілісності. «Ми закликаємо впроваджувати важкі реформи, які матимуть вирішальне значення для підтримки економічної стабільності та розблокування зростання, яке можливе за участю приватного бізнесу», - йдеться у заяві.

У цьому зв’язку лідери країн «Великої сімки» привітали рішення Міжнародного валютного фонду затвердити для України програму в розмірі 17 млрд доларів, як і «інші двосторонні і багатосторонні допомоги та кредитів, у тому числі близько 18 млрд доларів, передбачених на сьогодні з боку партнерів по G-7».

«Ми підтримуємо міжнародний механізм координації донорської допомоги для забезпечення ефективного надання економічної допомоги і вітаємо намір ЄС провести координаційну нараду на високому рівні в Брюсселі», - відреагували лідери на пропозицію Євросоюзу.

Крім того, вони привітали триваючі зусилля з диверсифікації джерел постачання Україні газу, в тому числі останні кроки ЄС в напрямку забезпечення реверсного постачання газу, і висловили сподівання на успішне завершення переговорів, що проходять за сприяння Єврокомісії щодо транзиту і постачання газу з РФ в Україну.