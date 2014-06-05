Країни «Великої сімки» обіцяють Україні $18 млрд
G-7 засудила дії Росії щодо України і підтвердила готовність прийняти суворі санкції, якщо цього вимагатиме ситуація
Лідери країн «Великої сімки» засудили дії Росії, які порушують суверенітет України, та підтвердили намір вдатися до більш суворих санкцій, якщо цього вимагатиме ситуація.
Про це йдеться у прийнятій за результатами першого дня саміту заяві G-7, яка є у розпорядженні УНІАН.
«Ми єдині у засудженні триваючого порушення з боку Російської Федерації суверенітету і територіальної цілісності України. Незаконне приєднання Росією Криму, а також дії щодо дестабілізації східної України є неприйнятними і повинні зупинитися. Ці дії порушують основні принципи міжнародного права і повинні бути проблемою для всіх країн», - йдеться у заяві.
У зв’язку з цим лідери країн «Великої сімки» підтвердили своє попереднє рішення ввести санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які активно «підтримують або здійснюють порушення суверенітету і територіальної цілісності України, що загрожують миру, безпеці та стабільності України».
«Ми проводимо сувору політику невизнання Криму та Севастополя відповідно до Резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН. Ми готові активізувати адресні санкції та здійснити значні додаткові обмежувальні заходи в якості плати Росії в разі, якщо цього вимагає ситуація», - констатували автори заяви.
Назвавши неприпустимим втручання РФ у суверенні справи України, G-7 заявила про підтримку українського уряду і народу. «Ми закликаємо роззброїтися незаконні збройні формування. Ми закликаємо українську владу підтримувати зважений підхід у проведенні операції з відновлення законності і порядку», - наголосили лідери «Великої сімки».
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Крім того, вони заявили про повну підтримку істотного внеску Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у деескалацію кризи. «Ми високо оцінюємо готовність українських властей продовжити всеосяжним чином національний діалог. Ми вітаємо Меморандум про мир та єдність, прийнятий Верховною Радою 20 травня, і висловлюємо побажання, щоб він був реалізований в короткі терміни. Ми також закликаємо український парламент та уряд України продовжувати проводити конституційну реформу, щоб забезпечити основу для поглиблення та зміцнення демократії та задоволення права і сподівання всіх громадян у всіх регіонах України», - йдеться в заяві.
Лідери «Великої сімки» привітали успішне проведення президентських виборів 25 травня. «Висока явка виборців підкреслила рішучість громадян України визначити майбутнє своєї країни. Ми вітаємо Петра Порошенка як обраного президента України і віддаємо йому належне та заохочуємо його звернутися до всього народу України», - зазначається в заяві.
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Крім того, G-7 закликала Росію визнати результати виборів, завершити виведення своїх збройних сил від кордонів з Україною, зупинити потік зброї та бойовиків через кордон і здійснити свій вплив на озброєних сепаратистів, щоб вони склали зброю і відмовилися від насильства.
«Ми закликаємо РФ виконати зобов'язання, які вона взяла в Женеві в рамках спільної заяви, і співпрацювати з урядом України з реалізації планів забезпечення миру, єдності та реформ»» - додали автори заяви.
Також лідери G-7 заявили про намір продовжувати працю з Україною для підтримки її економічного розвитку, суверенітет і територіальної цілісності. «Ми закликаємо впроваджувати важкі реформи, які матимуть вирішальне значення для підтримки економічної стабільності та розблокування зростання, яке можливе за участю приватного бізнесу», - йдеться у заяві.
У цьому зв’язку лідери країн «Великої сімки» привітали рішення Міжнародного валютного фонду затвердити для України програму в розмірі 17 млрд доларів, як і «інші двосторонні і багатосторонні допомоги та кредитів, у тому числі близько 18 млрд доларів, передбачених на сьогодні з боку партнерів по G-7».
«Ми підтримуємо міжнародний механізм координації донорської допомоги для забезпечення ефективного надання економічної допомоги і вітаємо намір ЄС провести координаційну нараду на високому рівні в Брюсселі», - відреагували лідери на пропозицію Євросоюзу.
Крім того, вони привітали триваючі зусилля з диверсифікації джерел постачання Україні газу, в тому числі останні кроки ЄС в напрямку забезпечення реверсного постачання газу, і висловили сподівання на успішне завершення переговорів, що проходять за сприяння Єврокомісії щодо транзиту і постачання газу з РФ в Україну.