Британські банки відмовилися кредитувати угоду ВР з "Роснефтью"

Британські банки HSBC і Lloyds вийшли з угоди щодо організації кредиту на $1,5-2 млрд для британської нафтогазової компанії ВР, повідомили Reuters і Bloomberg.

Компанія збиралася витратити гроші на передоплату за контрактом з "Роснефтью" про купівлю у неї нафти і нафтопродуктів. Причини відмови в банках, BP і "Роснефті" не коментують.

Джерело Reuters каже, що "рішення залишити угоду було прийнято, щоб не бентежити уряд (Британії; володіє 40% часткою в банку), враховуючи нинішню ситуацію у відносинах з Росією". "Я думаю, що Lloyds не хотів йти нагору", аби просити дозволу",- вважає співрозмовник агентства. Іншими кредиторами повинні були стати Deutsche Bank і Bank of China, у них вчора від коментарів відмовилися.

Як пише «Комерсант», "Роснефть" і ВР у грудні 2013 року домовилися про продаж нафтопродуктів на $3,6 млрд. В лютому 2014 року рада директорів російської компанії схвалила продаж ВР 270 тис. тонн мазуту і 100 тис. тонн нафти на $273 млн. Передбачалося, що частина коштів BP внесе в якості передоплати. "Роснефть" давно використовує таку схему. Зокрема, у 2013 році вона домовилася про експорт 360 млн тонн нафти в Китай з можливістю передоплати $67 млрд. За неофіційною інформацією, компанія вже отримала близько $10 млрд. Передоплата використовується і в контрактах держкомпанії з трейдерами Glencore і Vitol (у 2013 році "Роснефть" отримала 258 млрд руб.). Більша частина коштів спрямовується на виплату кредиту за купівлю ТНК-ВР. У звітах держкомпанії говорилося, що в кінці 2012 року вона отримала $31,4 млрд у синдикату міжнародних банків, і також компанія отримала три кредити на $27 млрд на терміни від двох до п'яти років.

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Досі ВР заперечувала будь-які проблеми через санкції, накладені США у зв'язку з ситуацією в Україні на ряд російських чиновників, бізнесменів і менеджерів компаній (в цей перелік включений і президент "Роснефти" Ігор Сєчін). Зокрема, глава BP Боб Дадлі на Петербурзькому економічному форумі заявляв, що "санкції стосуються тільки особистих справ Ігоря Сєчіна". Крім того, він називав "теоретичною вправою" ідею про відмову від закупівель російської нафти Європою.

З проблемами залучення фінансування вже зіткнувся, наприклад, СИБУР, повідомляла Financial Times. Компанія взяла в Сбербанку кредит на 27 млрд руб., після того, як переговори з іноземними банками були припинені через санкції проти одного з її співвласників - Геннадія Тимченка.

Можливість обмеження доступу до фінансових ресурсів в травні визнавав і президент Лукойлу Вагіт Алекперов.