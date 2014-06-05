Швейцарія заморозила 137 млн євро на рахунках Януковича та екс-урядовців

Швейцарія повідомляє про поступ у розслідуванні справ проти екс-президента України Віктора Януковича та його поплічників. Швейцарські банки заморозили 137 мільйонів євро.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на главу департаменту міжнародного права МЗС Швейцарії Валентина Цельвеґера.

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У Швейцарії заблоковано загалом у перерахунку 137 млн євро, які зберігаються на рахунках Януковича та його поплічників. Як повідомив Цельвеґер, йдеться про суми, заблоковані за розпорядженням швейцарської влади та прокуратури. Так, за розпорядженням уряду було заблоковано 55 млн євро. Згодом прокуратура додала до цієї суми ще 82 млн євро.

Проти українців, які опинились у "чорному списку" Швейцарії, нині розслідується сім кримінальних справ, пише інформаційне агентство AFP. Екс-президент Янукович та його соратники підозрюються у відмиванні грошей. Цельвеґер наголосив, що з огляду на ту ситуацію, яка склалась в Україні, а саме - "хронічну корупцію", швейцарські банки зараз дуже обережно приймають українські вклади.

Представник швейцарського міністерства закордонних справ нагадав, що рішення про замороження активів Януковича і його поплічників було ухвалене ще 26 лютого 2014 р. Він звернув увагу на те, що вперше блокування рахунків відбулось так швидко. За словами Цельвеґера, така квапливість необхідна для того, аби зберегти інформацію для слідства та власне гроші, аби повернути їх народу, в якого вони були вкрадені.

Він наголосив, що "Швейцарія має достатньо досвіду замороження активів диктаторів та повернення їх в країни походження". За його словами, за останню чверть століття швейцарська влада повернула Нігерії, Перу, Гаїті та іншим країнам загалом від чотирьох до п'яти мільярдів швецарських франків. У наявних кримінальних справах щодо українців застосовуються саме ці механізми.

Як повідомляв УНІАН, після відмови влади України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто осіб, сотні було поранено.

3 квітня в. о. генпрокурора Олег Махніцький повідомив, що наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видавав екс-президент Віктор Янукович через свою Адміністрацію, МВС та СБУ. Янукович і Захарченко зараз переховуються в Росії.