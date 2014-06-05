Долар на міжбанку впав до 11,90 гривень

У четвер, 5 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/12,0500 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,8500/11,9000 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні залишилися на тих же значеннях 11,8500/11,9000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,2545/16,3930 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вниз 16,1280/16,2005 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму - 16,0760/16,1480 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3397/0,3455 грн/рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3397/0,3412 грн/рубль. До закриття торгів ціни піднялися 0,3398/0,3427 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,7710 (-0.2540).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3600/1,3630.

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Як повідомляв УНІАН, 4 червня на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,9000/12,0700, до 12:00 звузився спред 11,9000/12,0300. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,9300/12,0000.

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