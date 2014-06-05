Європейський центробанк вперше опустив ставку за депозитами нижче нуля

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за підсумками сьогоднішнього засідання знизив базову процентну ставку за кредитами на 10 б. п. (0,25%) до 0,15%, встановивши новий рекорд, повідомляється в прес-релізі регулятора, передає ІТАР-ТАСС.

Аналітики очікували більш істотної зміни до 0,1%.

Вперше в історії єврозони ставка за депозитами встановлена нижче нуля: ЄЦБ опустив її з 0 до -0,1%, як і прогнозувалося.

Поряд з цим Європейський центробанк змінив ставку за маржинальними кредитами значніше, ніж очікувалося: з 0,75% до 0,4% за прогнозу в 0,6%.

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Також сьогодні Банк Англії, як і очікувалося, зберіг ставку рефінансування на рівні 0,5% річних. Така інформація наводиться на сайті банку.

На колишньому рівні збережений і ліміт коштів, які Банк Англії може витратити на викуп активів - 375 млрд фунтів (близько $630 млрд за поточним курсом).

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Банк Англії використовує ці кошти для придбання з ринку державних облігацій Великобританії, що підтримує ціни на ці папери і зберігає прибутковість за ними на низькому рівні.