Іноземні інвестиції в РФ знизяться вдвічі - дослідження

Приплив прямих іноземних інвестицій до Росії в 2014 році зменшиться вдвічі порівняно з минулим роком - до 30 млрд євро, внаслідок того, що компанії заморожують розширення бізнесу на тлі українського кризи, повідомив Віденський інститут міжнародних економічних досліджень, передає Прайм.

Це найбільш різке зниження в Східній Європі, зазначив інститут. Згідно з прогнозом WIIW, приплив капіталу в 23 східноєвропейські країни, які він аналізує, впаде в 2014 році до 72,9 мільярда євро з 97,3 мільярда євро роком раніше.

Два основних чинники впливають на прямі інвестиції в Східну Європу різноспрямовано, - написав в огляді співробітник WIIW Габор Хунья. - З одного боку, прискорення зростання економіки підштовхує прямі інвестиції. З іншого боку, російсько-український конфлікт гальмує ріст і збільшує інвестиційні ризики в цих країнах».

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У першому кварталі прямі іноземні інвестиції знизилися в Росії і незначно зросли в країнах Балтії та Болгарії, які сильніше за інших членів ЄС залежать від торгівлі з РФ, зазначає віденський інститут.

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