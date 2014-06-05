Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на $1,5 млрд

Міжнародні резерви Росії на 30 травня 2014 р. склали $466,9 млрд, пишуть "Ведомости" з посиланням на прес-службу Банку Росії.

Станом на 23 травня вони становили $468,4 млрд - таким чином, за тиждень вони зменшилися на $1,5 млрд.

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