Кабмін заклав у проект бюджету-2015 зростання ВВП на 1,7%, інфляцію - не вище 5,4%

Кабінет міністрів України прогнозує зростання реального ВВП України в 2015 році на рівні 1,7% при річній інфляції на рівні 5,4%, заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак, представляючи у Верховній Раді проект Основних напрямків бюджетної політики на 2015 рік.

«За оцінками експертів, у першу чергу консенсус-прогнозу, який проводило Міністерство економічного розвитку та торгівлі, зростання становитиме 1,7%. Його ми й поставили до бюджету. Таким чином, номінал валового внутрішнього продукту становитиме 1,686 трильйона гривень», - сказав глава Мінфіну. «Ми вважаємо, що грудень до грудня інфляція становитиме цифру не вище 5,4%», - додав міністр.

Також Кабінет міністрів планує у 2015 році утримувати обсяг дефіциту державного бюджету в межах 3% від ВВП, обсяг державного боргу - не вище за 55% від ВВП.

«Пропонується дефіцит державного бюджету на рівні 3%. Держава не може дозволити собі більшого. Ми поставили обмеження державного боргу на рівні 55% від ВВП», - сказав Шлапак.

За його словами, запропонований макроекономічний сценарій є базовим і не передбачає реформування галузей - головних споживачів державних ресурсів.

Читайте такожПрихований дефіцит бюджету минулого року склав 800 млрд гривень - міністр юстиції

«Запропонований макроекономічний сценарій є базовим. Він прогнозує певне зростання економічної активності, але передбачає продовження політики стагнації державного управління. Є цільовий сценарій, який передбачає жорсткі й швидкі реформи, як в економічних, так і в соціальних галузях, і результати можуть бути зовсім іншими. Вибирати нам», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, експерти Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозують падіння ВВП країни за підсумками 2014 року на 4,6% і зростання економіки в 2015 році на 2,2%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП відновиться на рівні до 2%. За прогнозами Світового банку, економіка України в 2015 році повернеться до зростання, це може бути зростання до 3%.