ВР не підтримала урядовий варіант бюджетної політики на 2015 рік

Верховна Рада відмовилася підтримати запропоновані урядом Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту резолюції проголосували 125 народних депутатів при необхідному для прийняття рішення мінімумі у 226 голосів.

Виконувач обов'язків президента, спікер парламенту Олександр Турчинов доручив Міністерству фінансів спільно з бюджетним комітетом Верховної Ради доопрацювати Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік і внести найближчим часом на розгляд парламенту новий варіант документа.

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«Я попросив би уряд попрацювати з бюджетним комітетом. Визначитися щодо уточненого і допрацьованого документа і внести його до Верховної Ради. Тому що, на жаль, дуже мало депутатів підтримують цей проект», - сказав Турчинов.





Відхилений парламентом варіант Основних напрямів бюджетної політики наступного року передбачав обмеження дефіциту держбюджету на рівні не більш як 3% ВВП і держборгу - не вище за 55% від валового внутрішнього продукту України.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк прогнозує дефіцит держбюджету України з урахуванням ПДВ-облігацій – на рівні 4,8% від ВВП у 2014 році і 3,3% у 2015 році. Державний і гарантований державою борг, за прогнозами банку, досягне 47,4% у 2014 р. і 48,5% ВВП у 2015 році.

Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозують падіння ВВП країни за підсумками 2014 року на 4,6% і зростання економіки в 2015 році на 2,2%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП відновиться на рівні до 2%.

За прогнозами Світового банку, економіка України в 2015 році повернеться до зростання, це може бути зростання до 3%.