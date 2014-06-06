МВФ прогнозує зростання ВВП Китаю цього року на рівні 7,5%
Інфляція в КНР в 2014 році збережеться на стабільному рівні, вважають експерти фонду
Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання ВВП Китаю в 2014 році на рівні 7,5%. Про це йдеться в матеріалах фонду, передає ЫТАР-ТАСС.
"Поліпшення прогнозів МВФ щодо зростання глобальної економіки підтримає експорт Китаю в другій половині 2014 року. Прискорення експорту могло б компенсувати уповільнення внутрішнього попиту, яке частково відображає невелике уповільнення зростання кредитування та інвестицій", - йдеться в релізі МВФ.
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Крім того, експерти МВФ очікують, що інфляція в КНР в 2014 році збережеться на стабільному рівні, а профіцит рахунку поточних операцій буде трохи менше торішнього рівня.
За підсумками 2013 року ВВП Китаю зріс на 7,6%.
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