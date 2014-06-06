Уряд Росії відмовився від прийняття «дорожньої карти» окупованого Криму

Уряд РФ відмовився від прийняття зведеної «дорожньої карти» щодо соціально-економічного розвитку анексованого Криму, робота над якою тривала два місяці, передає «Газета.Ru».

Зведена «Дорожня карта» містить в собі комплекс екстрених заходів з поліпшення умов життя та економіки в Криму. До її розробки приступили в квітні, але довгий час її не могли затвердити, документ неодноразово піддавався критиці.

Читайте такожУкраїна подає позов до РФ на 1 трлн гривень за анексію КримуНа реалізацію «дорожніх карт» кошти з федерального бюджету практично не виділятимуться - фінанси будуть вишукувати відомства, відповідальні за реалізацію програми.

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