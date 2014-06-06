МВФ розраховує на широкий діалог з Порошенком

Міжнародний валютний фонд, як ключовий кредитор України, має намір продовжувати співпрацю з Україною у рамках дворічної програми стенд-бай і розраховує на широкий діалог з новообраним президентом України Петром Порошенком, заявив на традиційному брифінгу у Вашингтоні очільник Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.







«Хочу нагадати, що пан Порошенко передав Раді директорів відкриті листи щодо продовження програми співпраці. Ми розраховуємо на розвиток відносин, на спільну роботу з президентом і його колегами заради встановлення стабільності в Україні», - сказав Райс.

Раніше, 2 червня ЦВК оголосила Петра Порошенка обраним президентом України на дострокових виборах 25 травня. Він став п'ятим президентом України в сучасній історії і першим, який виграв вибори вже у першому турі. Інавгурація новообраного президента відбудеться 7 червня.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування економіки України обсягом 17 млрд дол., що передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи у банківському секторі, енергетиці та системі державних фінансів. Україна отримала перший транш коштів обсягом понад 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня в Україну прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели низку зустрічей в уряді та у кількох відомствах, включаючи Державну фіскальну службу, яка об'єднує податкову і митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть у нашій країні кожні два місяці. Їх завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультаційної допомоги. По завершенні роботи нинішньої - технічної та консультаційної місії, наприкінці червня - на початку липня, в Україну прибуде оціночна місія, завданням якої стане формування доповіді про економічний стан України. Оціночна місія до кінця липня представить оціночну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна отримає чи не отримає другий кредитний транш. Йдеться про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей - кінець липня - початок серпня.