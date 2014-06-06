Міжбанк відкрився доларом по 11,95 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань - 11,8200/11,9500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вниз - 16,1375/16,3180 грн/євро.

Ціни на російську валюту склали - 0,3411/0,3448 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3652/54 (четвер - 1,3601/03).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/12,0500 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,8500/11,9000 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні залишилися на тих же значеннях 11,8500/11,9000 грн/дол.

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