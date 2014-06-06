У Кабміні визнали, що економіка цього року впаде на 5%

Кабінет міністрів прогнозує падіння економіки України у 2014 році на 5,0% і має намір подолати «економічну розруху» комплексом непопулярних заходів, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи в парламенті з нагоди 100 днів роботи уряду.

«У рамках програми з економічної стабілізації країни ми змушені були піти і будемо йти на непопулярні заходи у короткостроковій перспективі, але вкрай необхідні заходи, які не робилися в країні протягом останніх 20 років», - заявив очільник уряду з трибуни парламенту.

«Щоб вилікувати цю хворобу економічної розрухи, хворобу економічного банкрутства, ми маємо пройти через складні, але правильні заходи з економічної стабілізації. Ці таблетки дуже кислі, дуже гіркі, але їх треба використовувати, щоб потім організм української економіки став сильним, живим і здоровим», - додав Яценюк.

Очільник уряду запевнив, що національну економіку чекають досягнення, але «не так швидко», і багато що залежатиме від ситуації на сході України.

За його словами, Україні за останні три місяці вдалося уникнути банкрутства, відновивши співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Євросоюзом, урядами США, Канади, Японії.

Прем'єр також нагадав про раніше ухвалене урядом рішення про скорочення числа державних чиновників на 25 тисяч осіб і скорочення фінансування органів державного управління.

Яценюк також заявив про намір почати безкомпромісну боротьбу з корупцією, чому сприятиме робота Національного антикорупційного бюро.

Напередодні міністр фінансів Олександр Шлапак заявив парламентаріям, що уряд у 2015 році очікує на повернення економічного зростання на рівні близько 1,7% за річної інфляції не вище 5,4%.

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Як повідомляв УНІАН, раніше уряд прогнозував зниження ВВП України за підсумками 2014 на 3% при інфляції 12-14%.

Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозують падіння ВВП країни за підсумками 2014 року на 4,6% і зростання економіки у 2015 році на 2,2% .

За прогнозами Світового банку, економіка України у 2014 році покаже спад у 3%, але у 2015 році повернеться до зростання на рівні до 3%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд очікує зростання реального ВВП у 2015 році на рівні до 2%.