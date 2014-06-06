Яценюк: для зміцнення гривні достатньо повернути Януковича в Україну

В дискусії з народним депутатом від Партії регіонів Михайлом Чечетовим прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час свого виступу в сесійній залі парламенту запропонував регіоналам надійний спосіб повернути курс гривні до рівня 8 гривень за долар, повідомляє Еспресо.TV.

«Ви дали ремарку про золотовалютний резерв, - звернувся до Чечетова прем’єр. – Я маю спосіб як підняти курс гривні до рівня 8 гривень за долар. Поверніть свого президента Януковича і поверніть в бюджет $15 млрд, які він вкрав», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що з держбюджету торік було виведено 290 млрд грн, а з урахуванням державних гарантій прихований дефіцит бюджету становив, зокрема з приватним сектором, близько 800 млрд грн.

За його словами, велика частина цих коштів виводилася через відповідні офшорні зони за кордон. При цьому лише з місцевих бюджетів, спеціальних фондів було незаконно виведено близько 70 млрд грн.

За підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був змушений виплачувати чиновникам, досягнув 160 млрд грн на рік. Основна складова обсягу хабарів - це безпосередньо хабарі і відкати, що виплачуються при проведенні процедури державних закупівель, поверненні ПДВ, митному оформленні та у відносинах в аграрній сфері.