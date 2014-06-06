Держбюджет у червні може недоотримати мільярд гривень з Луганської та Донецької областей

Державний бюджет може недоотримати 1 млрд грн доходів з Луганської та Донецької областей у червні.

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті з нагоди 100 днів роботи уряду.

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«Ми очікуємо, що в червні ми не отримаємо один мільярд гривень, який пов'язаний не стільки з Росією, а в першу чергу з тими терористами, які фінансуються Росією», - сказав прем'єр.

За його словами, це пов'язано з порушенням нормального постачання підприємств, зупинкою транзиту і залякуванням робітників на підприємствах озброєними бойовиками.

Також прем'єр нагадав, що у травні держбюджет вже недоотримав з Луганської та Донецької областей 422 млн грн доходів.

"Я можу дати конкретно по компаніях, які не доплатили. “Донбасенерго” – 24 млн., група “Азов” - 36 млн., АТ “Азот” - 122 млн. і низка інших компаній”, - уточнив прем'єр.

Яценюк повідомив, що у зв'язку зі скороченням надходжень з Донбасу до держбюджету дисбаланс між дотаціями уряду і місцевими надходженнями збільшиться ще більше.

Центральний бюджет на підтримку шахтарської галузі дає за рік 34 млрд грн, ще додатково різниця між єдиним соціальним внеском до центрального бюджету і тим, що ми відправляємо безпосередньо до Донецька і Луганська, становить 7,1 млрд грн, зазначив він.

Водночас, Яценюк сказав, що експортоорієнтовані підприємства Донбасу є важливим джерелом валюти для країни, від чого залежить стабільність курсу гривні.

“Тому моя відповідь на ситуацію: Донецьк і Луганськ не проживуть без України, а Україні потрібні Донецьк і Луганськ, тому ми їх нікому не віддамо”, - заявив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що рівень покриття платежів із Луганської і Донецької областей за податками і зборами становить не більш ніж 55%, при цьому державний бюджет повністю закриває свої зобов'язання перед цими регіонами за пенсіями, зарплатами, субсидіями і пільгами.

У квітні Мінфін відзначав позитивну динаміку платежів до бюджету з Донецької і Луганської областей. Проте внаслідок безперервних погроз терористів і бойових дій к регіоні ускладнено бюджетні розрахунки і банківські операції. Раніше міністр соціальної політики України Людмила Денісова відзначала, що пенсійні виплати жителям Слов'янська і Краматорська (Донецька обл.), де триває антитерористична операція, не здійснюються з міркувань безпеки, а обсяг несплачених пенсій станом на кінець травня зріс до 102,3 млн грн.