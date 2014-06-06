Долар на міжбанку впав до 11,85 грн

У п'ятницю, 6 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8200/11,9500, на 12:00 ціни знизилися до 11,8100/11,8500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1375/16,3180, на 12:00 ціни пішли вниз до 16,1010/16,1595.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3411/0,3448, на 12:00 ціни знизилися до 0,3408/0,3420.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3652/54, змінюючись у досить вузькому коридорі.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/12,0500 грн/дол., на 12:00 звузився спред до 11,8500/11,9000 грн./дол.

На закриття торгів цінові рівні залишилися на тих же значеннях 11,8500/11,9000 грн/дол.