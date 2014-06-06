Українці забрали з банків 86 млрд гривень депозитів

Відтік депозитів фізичних осіб в Україні з початку року станом на 4 червня становив близько 86 млрд грн, або 19,2%, повідомив глава Національного банку України Степан Кубів.

За словами голови НБУ, у відсотковому співвідношенні відтік депозитів у гривнях і доларах відбувався рівною мірою.

"Структурно долар і гривня виходить 45% на 55%. Тобто, практично половина на половину", - сказав Кубів.

Він також зазначив, що відтік депозитів з кримських філій банків становив 22 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в Україні справила негативний вплив на банківську систему, зокрема, з початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвуваладо долара США більш ніж на 40% - до 11,66 грн/дол. по курсу на 26 травня.

Обсяг депозитів в українських банках у квітні поточного року знизився на 0,3%, до 378,6 млрд грн у національній валюті, та на 4,1%до 25,5 млрд дол. в іноземній валюті. З початку року, в січні-квітні обсяг депозитів у національній валюті зменшився на 10,3%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 17,3%.