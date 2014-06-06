Золотовалютні резерви НБУ в травні зросли на 26%

Золотовалютні резерви Національного банку України у травні поточного року порівняно з квітнем зросли на 25,8%, або на 3,673 млрд дол., до 17,899 млрд дол.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова НБУ Степан Кубів.

«Станом на 1 червня обсяг золотовалютних резервів склав 17,899 млрд дол. США. За місяць резерви зросли на 3,673 млрд дол. На збільшення резервів істотно вплинуло надходження в розмірі 3,196 млрд дол. США від МВФ, 1 млрд дол. від розміщення облігацій зовнішньої позики уряду, 888 млн дол. від ЄС і Світового банку і 255 млн дол. від розміщення ОВДП », - сказав глава НБУ.

При цьому він також зазначив що у травні були здійснені погашення траншів кредитів МВФ у розмірі 414 млн дол., виплати за зобов'язаннями уряду в розмірі 88 млн дол. і за держоблігаціями на суму 370 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок травня золотовалютні резерви Національного банку України зросли до 17,3 млрд дол. з 14,226 млрд дол. після отримання Україною першого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду обсягом 3,2 млрд дол.

26 травня Кабмін і Світовий банк підписали кредитні договори з фінансування трьох нових проектів в Україні загальною вартістю 1,48 млрд дол., схвалених радою банку 22 травня цього року. Україна отримала вже 750 млн дол. кредитних коштів Світового банку в рамках реалізації першого з трьох проектів - проекту «Перший кредит на політику розвитку».