Інфляція в Україні за місяць прискорилася до 3,8%

Інфляція в Україні в травні порівняно з квітнем 2014 року прискорилася до 3,8%, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, в річному вираженні (проти травня 2013 року) інфляція прискорилася до 10,9%, з початку 2014 року (травень 2014 року проти грудня 2013 року) - до 10,5%.

З урахуванням тимчасової окупованої території Автономної республіки Крим і м. Севастополя, зростання споживчих цін в Україні в травні порівняно з квітнем також становило 3,8%, з початку року – 10,6%. Зокрема, на продукти харчування ціни зросли на 3,7% і 12,9%, відповідно.

Як повідомляє Держстат, у травні проти квітня 2014 року найбільше подорожчала плата за природний газ – на 62,8% (проти травня 2013 року - на 62,8%), фрукти - на 10,4% (20,8%), цукор - на 7,3% (66%), рибу і продукти з риби - на 6,5% (15,9%)

Зниження цін зафіксоване лише на яйця - на 6,7% (зростання на 23,5%), молоко – на 2,1% (23,5%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні порівняно з березнем 2014 року становила 3,3% і таким чином прискорилася порівняно з попереднім місяцем в 1,5 разу. У річному вираженні (проти квітня 2013 року) інфляція прискорилася до 6,9%, з початку 2014 року (квітень 2014 року проти грудня 2013 року) - до 6,4%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції цього року до 16%.

Читайте такожКабмін заклав у проект бюджету-2015 зростання ВВП на 1,7%, інфляцію - не вище 5,4%