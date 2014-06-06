Долар піднявся до 11,90 гривень

До закриття торгів цінові рівні підвищилися 11,8500/11,9000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3411/0,3448, до 12:00 ціни знизилися 0,3408/0,3420. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,3409/0,3421. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,6855 (-0.0400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3600/1,3630. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 16,1375/16,3180, до 12:00 ціни пішли вниз 16,1010/16,1595. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися 16,1640/16,2360.

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