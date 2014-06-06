НБУ дасть Фонду гарантування вкладів кредит на 4,2 млрд гривень

Національний банк України ухвалив рішення видати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредит на суму 4,2 млрд грн, заявив журналістам голова НБУ Степан Кубів.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "у фонду сьогодні є 6,5 млрд грн. Цих коштів недостатньо для виплат. Тому рішення про виділення 4,2 млрд гривень кредиту фонду вже прийнято".

Як повідомляв УНІАН, обсяг коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб скоротився в квітні на 6% - до 7,442 млрд грн.

Фонд із 30 травня увів тимчасову адміністрацію в «Автокразбанку» строком на 3 місяці - до 29 серпня 2014 року, 29 травня фонд увів тимчасову адміністрацію в «Західінкомбанку», 26 травня - в «Південкомбанку», 22 травня - в «Промекономбанку», 24 квітня - в «Інтербанку», 14 березня - в банках «Форум» і «Меркурій», 3 березня - в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», 17 січня - в банку «Даніель».