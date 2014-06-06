Кабмін створив Державну фіскальну службу

Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Державної фіскальної служби, яка об'єднає податкову, митницю і фінансову міліцію.

Відповідну постанову №160 "Про утворення Державної фіскальної служби" від 21 травня 2014 року опубліковано на сайті уряду.

"Утворити Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення", - сказано в документі.

Також уряд вирішив визнати такою, що втратила чинність постанову Кабміну від 1 березня 2014 року № 67 «Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів».

Раніше уряд розглядав можливість ліквідувати Міндоходів, створивши три окремі служби - податкову, митну службу і фінансових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 червня, Кабмін оголосив про створення Державної фіскальної служби, яка об'єднає податкову, митницю і службу фінансових розслідувань. Главою служби уряд призначив першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса, його першим заступником - заступника міністра доходів і зборів, який курує службу фінансових розслідувань, Володимира Хоменка і ще одним заступником - раніше керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка.