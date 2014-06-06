Кабмін створив Державну фіскальну службу

17:29, 06 червня 2014
Фінанси
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Відповідна постанова від 21 травня 2014 року опублікована на сайті уряду.

Государственная фискальная служба будет центральный орган исполнительной власти

Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Державної фіскальної служби, яка об'єднає податкову, митницю і фінансову міліцію.

Відповідну постанову №160 "Про утворення Державної фіскальної служби" від 21 травня 2014 року опубліковано на сайті уряду.

"Утворити Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення", - сказано в документі.

Також уряд вирішив визнати такою, що втратила чинність постанову Кабміну від 1 березня 2014 року № 67 «Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів».

Раніше уряд розглядав можливість ліквідувати Міндоходів, створивши три окремі служби - податкову, митну службу і фінансових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 червня, Кабмін оголосив про створення Державної фіскальної служби, яка об'єднає податкову, митницю і службу фінансових розслідувань. Главою служби уряд призначив першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса, його першим заступником - заступника міністра доходів і зборів, який курує службу фінансових розслідувань, Володимира Хоменка і ще одним заступником - раніше керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка.

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