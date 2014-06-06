Конфлікт на Донбасі може викликати другий секвестр бюджету - експерт

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

«Це очевидно поставить необхідність секвестру нашого бюджету», - заявив Бураковський.

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За його словами, державні витрати за окремими статтями зараз збільшуються і будуть ще збільшуватися до кінця року, що несе суттєве навантаження на бюджет. Насамперед, це пов'язано з проведенням військових операцій, забезпеченням армії і необхідністю облаштовувати інфраструктуру державного кордону.

Також експерт зазначив, що гостро стоять питання фінансування соціальних виплат.

«Є також питання, пов'язані з соціальними зобов'язаннями, це включає в себе і надходження до Пенсійного фонду, і до інших фондів. Це ще одна велика проблема, яку треба вирішувати», - зазначив Бураковський.

Водночас, існує проблема при наповненні бюджету з податкових відрахувань підприємств, вважає він.

«Був прийнятий закон про так званий податковий компроміс, він говорить, що значна частина українського бізнесу протягом 2012-2013 років оплатила велику кількість податків наперед. Якщо це так, то виникає питання, чи є у них можливість платити далі вперед, а це велике питання», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", передбачаєскорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.

Закон також передбачає збільшення граничного розміру держборгу за підсумками 2014 року на 78,6 млрд грн - до 664 млрд грн, і скорочення надання державних гарантій вдвічі - до 25 млрд грн.

У березні уряд України збільшив витрати на оборону і безпеку в 2014 році до 52,4 млрд грн (3,4% від ВВП), що на 15,6% більше фактичного показника фінансування за 2013 рік.

22 квітня уряд ухвалив рішення про розподіл 5 млрд грн з бюджету на оборону і безпеку, виділених раніше парламентом.