Залишок на єдиному казначейському рахунку становить 8 млрд грн - Яценюк

Про це заявив в ефірі Першого національногопрем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Якщо на кінець березня у нас було 3 млн грн, то станом на сьогоднішній ранок у нас на єдиному казначейському рахунку було вже 8 млрд грн», - сказав глава уряду.

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За його словами, це значні кошти, але їх не вистачає для вирішення всіх проблем.

«Цього вистачає? Ні, звичайно. Але в цей непростий момент ми виплатили все - зарплати, пенсії, соціальні пільги. Ми розуміємо, що цього не вистачає людям, щоб прожити. Але, маючи збанкрутілу країну, ми за три місяці не дали можливості назвати українців банкрутами, а Україну - країною-банкрутом. За ці три місяці ми вистояли», - заявив глава уряду.