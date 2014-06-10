У травні інфляція в Китаї досягла 4-місячного максимуму

У травні 2014 р. споживчі ціни в Китаї виросли на 2,5% порівняно з тим же періодом минулого року, свідчать дані Державного статуправління КНР.

Таким чином, темпи підвищення цін прискорилися в порівнянні з квітневим рівнем, який становив 1,8% і був найслабшим за 1,5 року, до максимуму за 4 місяці, пишуть "Ведомости".

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Прискорення інфляції сприяло, зокрема, подорожчання продуктів харчування: зростання цін на них склало 4,1% проти 2,3% місяцем раніше. Споживчі ціни без урахування продуктів харчування зросли в травні на 1,7% (1,6% у квітні). Низький інфляційний тиск (зростання цін залишається істотно менше планових 3,5% на цей рік) дозволить Народному банку Китаю при необхідності пом'якшити кредитно-грошову політику, щоб підтримати економіку країни.

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