Бізнесмени окупованого Криму пишуть чолобитні до Москви - все дуже погано

Російські чиновники і бізнесмени їздять в Крим, але до реальних угод справа не доходить. Курортний сезон може бути зірвано через погану логістику. Податки важко платити, тому що не вистачає банків. А попереду ще перереєстрація за російськими правилами. З такими скаргами підприємці анексованого Росією Криму звернулися до “Ділової Росії", передають "Новини Криму".

Голова кримського регіонального відділення “Ділової Росії" Олексій Гринцевич направив в центральний апарат організації лист з переліком проблем, з якими стикаються кримські підприємці після окупації півострова Росією.

Читайте такожВлада Криму сказали за скільки готові купувати воду в УкраїниНезважаючи на те, що після анексії Криму республіку відвідали численні делегації російських чиновників і бізнесменів, ці візити не переросли в укладення договорів про співпрацю в туристичній сфері, турбуються кримські підприємці: “Реальні закупівлі путівок за рахунок бюджету і держпідприємствами відсутні, тільки пряма приватна продаж не здатна дати обсяг".

Читайте такожОкупаційна влада Криму визнали, що півострів охопив продуктова кризаБільш того, існує загроза зриву курортного сезону через транспортні проблеми: авіасполучення недостатньо, а пропускна здатність Керченської переправи, як і раніше, низька. Через логістику зростає і вартість товарів.

“В результаті торгові мережі воліють реалізовувати ту, що залишилася, або нелегально ввезену українську продукцію - знайому для споживача і більш доступну", - йдеться в листі.

Читайте такожУкраїна подає позов до РФ на 1 трлн гривень за анексію КримуПідприємці просять продовжити мораторій на нарахування штрафів за несвоєчасну сплату податків (діє з 20 березня 2014 р., закінчився термін 1 червня 2014р.). Через малу кількість відділень банків виникають складності з відкриттям рахунків і своєчасним проведенням операцій.

Окрема історія з ПДВ: в материковій Росії він становить 18%, в Криму - 4%, тому кримські компанії, які купили російські товари, не можуть розраховувати на відшкодування.

Також підприємці прогнозують складнощі з перереєстрацією компаній до російської податкової системи.

Початок перереєстрації оголошено 1 липня, вона буде проводитися тільки в Сімферополі, що неминуче призведе до величезних черг і стане серйозною проблемою для жителів віддалених районів.