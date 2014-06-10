Долар на міжбанку піднявся до 11,95 грн

У вівторок, 10 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вниз до 16,1110/16,2495.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3443/0,3473.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали до 1,3593/95 (п'ятниця - 1,3652/54).

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Як повідомляв УНІАН, на попередній сесії у п'ятницю, 6 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,8500/11,9000.

Цінові показники по євро/гривні на закриття торгів піднялися до 16,1640/16,2360.

Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3409/0,3421.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.